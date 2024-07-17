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В Ростовской области планируют привлекать беспилотники к тушению пожаров

В Ростовской области планируют привлекать беспилотники к тушению пожаров
В Ростовской области планируют привлекать беспилотники к тушению пожаров. Информацию об этом 17 июня сообщил начальник ГУ МЧС по региону Сергей Филиппов.

- Мы прорабатываем вопрос тушения пожаров с помощью БПЛА. Мы пока используем их для профилактических мероприятий на водных объектах, - рассказал Сергей Филиппов.

Технология предполагает, что к беспилотнику прикрепят шар со специальным огнетушащим веществом. Это позволит тушить пожары в квартирах высотных домов.

Пожарные в донском регионе также используют специальные тракторы для тушения огня в труднодоступных местах. Например, с их помощью потушили ландшафтный пожар в Азовском районе.

Сергей Филиппов рассказал, что после атаки беспилотника в сухой камыш упали его обломки. Из-за болотистой местности пожарной машине было практически невозможно проехать. Тогда донские пожарные использовали специальный трактор, который успешно справился с огнем.
Фото: Правительство Ростовской области
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