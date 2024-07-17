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В ГУ МЧС назвали причину крупных пожаров летом в Ростовской области

В ГУ МЧС назвали причину крупных пожаров летом в Ростовской области
В Ростовской области за последние шесть месяцев случилось около четырех тысяч пожаров. Об этом 17 июля сообщил начальник ГУ МЧС по региону Сергей Филиппов.

С прошлого года в регионе увеличилось количество пожаров. Всего произошло 3 871 возгорание, из них 1 611 — по причине неосторожного обращения с огнём. Однако число погибших при пожарах снизилось на 2%.

Как сообщает Сергей Филиппов, в регионе установилась аномально жаркая погода. Из-за этого перегревается энергосистема, что становится причиной аварийных ситуаций и пожаров.

До конца недели в области действует 5-й класс пожароопасности. Это значит, что дончанам нельзя разводить костры и устраивать прогулки в лесу. Кроме того, нужно особо тщательно соблюдать правила пожарной безопасности.
Фото: ростов.ру
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