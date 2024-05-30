В центре Ростова десятки людей остались без света из-за обрыва проводов ЛЭП

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В центре Ростова произошёл обрыв проводов линии электропередачи, из-за чего без света остались десятки людей. Инцидент случился 29 мая на улице Лермонтовской.В районе дома № 40 на линии электропередачи упало растение, которое по высоте было сравнимо с пятиэтажным домом. Из-за этого многоквартирный одноэтажный дом остался обесточен.- Ремонтные бригады уже выехали на место поломки, - сообщили в "Донэнерго".Когда жителям снова будет подан ресурс, неизвестно.