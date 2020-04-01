В Ростовской области первичные симптомы коронавируса выявлены у пяти человек



В Ростовской области выросло количество людей, ожидающих результаты анализов на коронавирус. По состоянию на 10 утра 3 апреля с подозрением на новую инфекцию в больницах находятся пять человек. Их биоматериал был направлен в новосибирский референс-центр, сейчас врачи ждут ответа специалистов.



За сутки в регионе не зарегистрировали новых случаев заболевания. Всего коронавирус выявили у девяти человек. Почти все они приехали из-за границы, один мужчина привёз вирус из Москвы.



По области под медицинским наблюдением остаются 4 841 человек, из них по мест жительства — 4 806 человек.



В донском регионе действует режим общей самоизоляции. Людям запретили выходить из дома без особой надобности. С 2 апреля автомобилистов, который нарушили режим, стали штрафовать.