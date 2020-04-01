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В Ростовской области первичные симптомы коронавируса выявлены у пяти человек

В Ростовской области первичные симптомы коронавируса выявлены у пяти человек
В Ростовской области выросло количество людей, ожидающих результаты анализов на коронавирус. По состоянию на 10 утра 3 апреля с подозрением на новую инфекцию в больницах находятся пять человек. Их биоматериал был направлен в новосибирский референс-центр, сейчас врачи ждут ответа специалистов.

За сутки в регионе не зарегистрировали новых случаев заболевания. Всего коронавирус выявили у девяти человек. Почти все они приехали из-за границы, один мужчина привёз вирус из Москвы.

По области под медицинским наблюдением остаются 4 841 человек, из них по мест жительства — 4 806 человек.

В донском регионе действует режим общей самоизоляции. Людям запретили выходить из дома без особой надобности. С 2 апреля автомобилистов, который нарушили режим, стали штрафовать.

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