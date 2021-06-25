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В Ростовской области ожидаются ливни с грозами

В Ростовской области ожидаются ливни с грозами

В Ростовской области ожидаются ливни с грозами. Об этом сообщает Ростовгидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, осадки накроют разные районы области 27 июня после 12:00. В Ростове-на-Дону дожди закончатся около 18:00. Ветер усилится до 12 метров в секунду.

При этом температура воздуха в некоторых районах области составит +36 градусов. При выходе из дома дончанам лучше прихватить с собой зонтики. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните по номеру телефона спасательной службы: 112.

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