В Ростовской области ожидаются ливни с грозами. Об этом сообщает Ростовгидрометцентр.По прогнозам синоптиков, осадки накроют разные районы области 27 июня после 12:00. В Ростове-на-Дону дожди закончатся около 18:00. Ветер усилится до 12 метров в секунду.При этом температура воздуха в некоторых районах области составит +36 градусов. При выходе из дома дончанам лучше прихватить с собой зонтики. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните по номеру телефона спасательной службы: 112.