ХК «Ростов» может принять участие в следующем сезоне чемпионата России

Хоккейный клуб «Ростов» может принять участие в следующем сезоне чемпионата России. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на пресс-службу донской команды.Как отметили представители клуба, в настоящее время работа по планированию финансирования и состава команды на следующий сезон ведется. Из этого следует, что у донской команды еще есть шанс на участие в ВХЛ.Напомним, что о завершении своего пути во Всероссийской хоккейной лиге стало известно в конце 2025 года. Тогда представители клуба отметили, что причиной этого стало отсутствие финансирования со стороны регионального правительства. В Минспорта прокомментировали это, добавив, что хоккейный клуб является коммерческим и содержится за счет учредителя.Однако губернатор Юрий Слюсарь пообещал оказать необходимую помощь спортивным клубам региона, в том числе хоккейному клубу «Ростов».Сезон-2025/26 донские хоккеисты завершили неважно. Они оказались на предпоследней строчке в турнирной таблице, не дошли до плей-офф. Последние матчи проиграли соперникам.