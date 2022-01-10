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В Ростовской области отметили низкие темпы ревакцинации жителей. Об этом 11 января во время заседания штаба по борьбе с коронавирусом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.По его словам, во всем регионе повторные прививки сделали менее 30% жителей, что является очень малым значением. Меньше всего ревакцинируются люди в Шахтах, Батайске, Аксайском, Мясниковском и Сальском районах. Но даже в крупном городе, Ростове-на-Дону, еще раз привилось лишь 19% населения.Всего, согласно данным регионального Минздрава, ревакцинацию прошли менее 263 тысяч жителей Ростовской области.