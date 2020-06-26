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В Ростовской области отменили карантин для приезжих из других регионов

В Ростовской области отменили карантин для приезжих из других регионов
Фото: Train-photo.ru
На Дону отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих из других регионов страны. Об этом 29 июня сообщили в правительстве региона.
- Действие пункта семь постановления № 272 правительства Ростовской области об изоляции для приезжающих отменено с 29 июня, - рассказал начальник управления информационной политики Ростовской области Сергей Тюрин.

Напомним, с середины апреля приезжие из других регионов были обязаны уведомить о своём прибытие местные власти и уйти на самоизоляцию на две недели. Добавим, что с 29 июня в регионе сняли и ряд других ограничений. Так, возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов, детские лагеря, спортивные секции и зоопарк. Открылся доступ в городские парки. Сняты ещё некоторые ограничения.

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