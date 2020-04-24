В нескольких районах Ростовской области обследуют только часть приезжающих из других регионов
В нескольких районах Ростовской области на коронавирус обследуют далеко не всех приезжающих из других регионов. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.
Напомним, главам муниципалитетов поручили составлять списки тех граждан, которые находятся за пределами области. Всех их надо ставить на учёт и по возвращении помещать на обязательную самоизоляцию без права выхода на улицу. Также каждого необходимо обследовать на коронавирусную инфекцию. Евгений Ковалёв отметил, что в нескольких районах эти рекомендации соблюдаются в недостаточной мере. Это касается Миллеровского, Чертковского, Тарасовского и нескольких других районов. Главы не обследуют приезжих несмотря на то, что четверть выявленных случаев заболевания COVID-19 – завезённые из других стран или регионов России. Стоит отметить, что учёт тех, кто возвращается в область, довольно эффективен. Он позволяет вовремя выявлять заражённых, изолировать их и оказывать необходимую медицинскую помощь.