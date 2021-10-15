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В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 207 человек

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 207 человек
В Ростовской области число выздоровевших от коронавируса пополнили еще 207 человек. По данным на 18 октября, всего с начала пандемии опасную болезнь побороли 125 623 человека.

В стационарах находятся 4 913 человек. Кроме того, 51 пациент - в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и не могут самостоятельно дышать и передвигаться. Еще 385 человек также нуждаются в кислороде. Однако их снабжают жизненно необходимым газом через маски и мундштуки.

Увеличилось и количество инфицированных коронавирусом. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 586 жителей региона. Всего за период пандемии пациентами с COVID-19 стали 148 234 человека. К сожалению, медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, 7 329 из них скончались от тяжелых последствий.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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