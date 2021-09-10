На Дону от коронавируса выздоровели еще 383 человека

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 383 человека. Всего с начала пандемии по 14 сентября опасную болезнь побороли 113 726 человек.В стационарах находятся 3 555 жителей региона, заболевших COVID-19. Еще 356 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.Растет и число инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 466 человек. Всего за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 131 049 жителей региона. Из них 6 371 не смог побороть опасную болезнь. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - сахарный диабет, астма, гипертония, а также аутоиммунные, онкологические, сердечно-сосудистые и заболевания легких.