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В Ростовской области от коронавируса умерли ещё восемь человек

В Ростовской области от коронавируса умерли ещё восемь человек
В Ростовской области число жертв коронавирусной инфекции увеличилось на восемь человек за последние сутки. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 7 октября.

С ковидным диагнозом скончались три женщины (61, 70 и 77 лет). Также умерли ещё пять мужчин (от 64 до 86 лет). У всех заражённых, помимо коронавируса, медики обнаружили хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Напомним, в Ростовской области с каждым днём растёт количество новых заражённых. В больницах уже нет мест, чтобы госпитализировать пациентов с опасной болезнью. По словам губернатора региона, 8 октября откроется новый ковидный госпиталь на 400 коек. Кроме того, если неблагоприятная эпидситуация будет сохраняться в области ещё некоторое время, то есть вероятность вернуться к прежним ограничительным мерам.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Ростовской области жертвы коронавируса

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