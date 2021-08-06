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Еще 11 человек умерли от коронавируса в Ростовской области

Еще 11 человек умерли от коронавируса в Ростовской области
Источник фото: news.myseldon.com.

В Ростовской области от коронавирусной инфекции скончались еще 11 человек. Данные передает правительство региона.

В регистре умерших на 8 августа – четверо мужчин в возрасте от 47 до 75 лет и семь женщин, которым было от 50 до 90 лет. Всего с начала пандемии не смогли перенести заболевание 5 377 дончан.

За последние сутки положительные тесты получили 480 жителей. Большинству из них (196 человек) – от 18 до 45 лет.

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