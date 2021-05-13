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В Ростовской области от коронавируса умерли еще 13 человек

В Ростовской области от коронавируса умерли еще 13 человек
В Ростовской области еще 13 человек скончались от последствий коронавируса за последние сутки. Такие данные за 15 мая представили в правительстве донского региона.

Среди новых жертв опасного вируса - восемь женщин возрастом от 61 до 91 года, а также пятеро мужчин от 60 до 89 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом и другими. За все время пандемии жертвами опасной инфекции стали 4211 человек.

Кроме того, в области выявили еще 205 человек с коронавирусом. Общее количество заолевших вирусом с начала пандемии насчитывает более 90 тысяч дончан. Почти 90% из всех зараженных уже победили болезнь.

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