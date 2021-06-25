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В Ростовской области от коронавируса скончались еще три человека

В Ростовской области от коронавируса скончались еще три человека

В Ростовской области еще три человека стали жертвами коронавируса. Общее число умерших от страшной болезни составило 4 659 дончан.

По данным Роспотребнадзора на 27 июня, в регистре умерших - женщины в возрасте от 80 до 86 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем организма.

Напомним, за весь период пандемии в Ростовской области COVID-19 заболели уже 98 650 человек. Из них 207 подхватили заболевание за последние сутки.

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