Тысяча человек пришли проститься с девочкой, жестоко убитой в Ростовской области
Более тысячи человек пришли проститься с убитой девочкой в Ростовской области. Люди выразили соболезнования семье, потерявшей ребенка, 19 мая. Похороны состоялись в станице Ольгинской, где жила погибшая.
Местные жители опубликовали в соцсетях фотографии, на которых видно, как десятки человек направляются к кладбищу.
Ученица второго класса была убита 17 мая. В тот день девочка вышла из дома и не вернулась. Родители забили тревогу — никто не видел, куда запропастилась дочь.
Позже на камере видеонаблюдения нашли запись, где видно ребенка, сидящего в машине эвакуатора с мужчиной. Вечером того же дня тело школьницы нашли в лесополосе. Ее задушили.
Через несколько часов полиция задержала подозреваемого в убийстве. Мужчина увез школьницу на эвакуаторе. Он дал признательные показания и показал на месте трагедии, как расправился с малышкой. Пока идет расследование, подозреваемый останется в СИЗО.