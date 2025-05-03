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Водитель большегруза насмерть сбил трех дорожный работников в Ростовской области

Водитель большегруза насмерть сбил трех дорожный работников в Ростовской области
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась 3 мая около 14:30.

Под Каменском-Шахтинским водитель КамАЗа потерял управление. Большегруз на полном ходу врезался в «ГАЗель», а затем снес дорожных работников. Трое погибли: две женщины 34 и 49 лет, а также 48-летний мужчина.

Водителя «ГАЗели» с травмами доставили в больницу, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства.
Фото: ГАИ
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