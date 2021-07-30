В Ростовской области осудят пьяного водителя, насмерть сбившего пенсионера
Фото: с места происшествия
В Ростовской области по суд пойдёт пьяный водитель, который насмерть сбил пенсионера. Об этом стало известно 2 августа.
Происшествие случилось в Красном Сулине. По версии следствия, 28 февраля 2021 года Максим Кузнецов выпил спиртное и сел за руль. На улице Бережной, 33 он не справился с управлением и сбил 63-летнего пенсионера, идущего по обочине.
В результате ДТП пожилой мужчина получил множественные травмы, несовместимые с жизнью. Однако Кузнецов не подумал остановиться. Вместо этого он, не выходя из машины, помчался прочь.
Как сообщает пресс-служба Ростовской области, пенсионер скончался на месте.
На водителя завели уголовное дело. Теперь его будут судить сразу по двум статьям: «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека» и «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Если вину Кузнецова получится доказать в суде, он получит до 12 лет тюрьмы.