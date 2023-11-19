На Дону осудили водителя, устроившего ДТП с двумя пострадавшими

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области осудили водителя, устроившего ДТП с двумя пострадавшими женщинами. Андея В. обвиняли по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью».Авария произошла 5 февраля 2022 года в Зерноградском районе. Около 06:00 Андрей ехал за рулем «Лады Ларгус» по трассе Ростов-Ставрополь. В районе станицы Мечетинской мужчина решил обогнать КамАЗ. Во время маневра водитель потерял управление над легковушкой и на полном ходу врезался в опору освещения. В результате аварии серьезные травмы получили две пассажирки.Зерноградский районный суд назначил Андрею наказание в виде года ограничения свободы. Ему запретили выезжать за пределы территории муниципального образования, в котором осужденный проживает; изменять место жительства (пребывания) без согласия специализированного государственного органа.