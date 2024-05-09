В Ростовской области осудили рецидивиста, ограбившего женщину на улице

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области осудили рецидивиста, ограбившего женщину. Шахтинский городской суд 24 января приговорил Павла Шабина к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.Инцидент произошел 29 ноября 2023 года. Около 12:00 Павел прогуливался по городу Шахты. В какой-то момент он увидел одинокую женщину. Шаблин подошел к ней сзади, вырвал сумку из рук и убежал. В аксессуаре находился кошелек, в котором лежали порядка 1 500 рублей.Спустя пару дней мужчину задержали полицейские. Выяснилось, что Павел уже ранее был судим. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».После оглашения приговора сторона защиты подала апелляционную жалобу, чтобы обжаловать решение. Заседание назначено на 25 мая в Ростовском областном суде.