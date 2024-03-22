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В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося зарезать бывшую жену

В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося зарезать бывшую жену
В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который пытался зарезать бывшую жену. Его признали виновным по статье «Покушение на убийство».

Происшествие случилось в городе Сальске в декабре 2021 года. Местный житель подкараулил экс-возлюбленную в подъезде дома на улице Социалистической и напал на нее с ножом. Подонок несколько раз вонзил лезвие в тело несчастной. Когда он попытался скрыться, его задержали полицейские.

Раненую доставили в больницу. К счастью, врачам удалось спасти ей жизнь. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На время расследования подозреваемого поместили в СИЗО. Жителю Сальска грозило до 11 лет лишения свободы. Однако судья вынес более мягкое решение, по сравнению с максимальным наказанием.

Сальский городской суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строго режима.

- Приговор в законную силу не вступил, - пояснили в прокуратуре Ростовской области.

Будет ли обвиненный пытаться обжаловать решение в вышестоящей инстанции, пока не известно.
Фото: Ростов.ру
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