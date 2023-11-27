В Ростовской области вынесли приговор мужчине, зарезавшему сожительницу

Фото: Rostov.ru.

Житель Ростовской области отправится в колонию строгого режима на девять лет. Евгения Забудько признали виновным в убийстве сожительницы.Жуткое происшествие случилось в Азовском районе 13 июня. Житель хутора Зеленый Мыс в тот день выпивал спиртное. В какой-то момент он поссорился с возлюбленной. Скандал набирал обороты. Евгений взял нож и несколько раз ударил им сожительницу.Травмы оказались смертельными. Женщина скончалась на месте ЧП. Ей было 42 года.Главного подозреваемого тут же задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и отправили его в СИЗО. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, во время расследования Евгений признал свою вину.— Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима, — добавили в прокуратуре Ростовской области. — Приговор еще не вступил в законную силу.