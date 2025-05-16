В Ростовской области осудили группу хакеров за слив базы данных

- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Фото: нейросеть

В Ростовской области осудили шестерых хакеров. Об этом сообщило региональное управление ФСБ 16 мая.Группа мужчин, действовавшая под руководством Алваджяна Л., взламывала базы данных мобильных операторов. Более 400 раз они незаконно получали доступ к этой информации. Затем злоумышленники продавали полученные персональные данные третьим лицам.Правоохранительным органам удалось задержать всю группу и их лидеров. Аксайский районный суд вынес приговор по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».Директор офиса продаж федерального оператора Бабаян П. получил три года ограничения свободы. Алваджян Л. был осуждён на два года и десять месяцев. Остальным участникам группы назначены сроки от трёх месяцев до полутора лет заключения.