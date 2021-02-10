В Ростове школьники начнут сдавать ЕГЭ с 31 мая

[justify][/justify]Стала известна дата проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Ростове. Одиннадцатиклассники начнут сдавать литературу, географию и химию с 31 мая, сообщили в городском управлении образования.Следующее ЕГЭ - по русскому языку - будет идти два дня - 3 и 4 июня. Сдавать математику школьники будут 7 июня, а историю и физику — 11 июня. Экзамены по обществознанию состоятся 15 июня, по биологии и письменной части иностранных языков — 18 июня. Устная часть пройдет 22 июня.Последние экзамены для одиннадцатиклассников состоятся 24 и 25 июня — в эти дни они будут сдавать информатику. Резервное ЕГЭ пройдет 28 и 29 июня, а также 2 июля.