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Районная ЦРБ в Ростовской области заплатит штраф за высокую смертность пациентов

Районная ЦРБ в Ростовской области заплатит штраф за высокую смертность пациентов
Суд назначил ЦРБ в Мартыновском районе Ростовской области штраф за высокую смертность пациентов. Информацию об этом сообщили 7 февраля в региональном Росздравнадзоре.

Ведомство организовало проверку из-за информации о росте показателя смертности пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и инфарктов. В ходе нее выявили нарушение порядка оказания медпомощи и маршрутизации пациентов с инсультом.

Суд привлек ГБУ РО ЦРБ к административной ответственности по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии). Всего сумма штрафа составила 75 тысяч рублей.
Фото: Rostov.ru
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