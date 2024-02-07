Районная ЦРБ в Ростовской области заплатит штраф за высокую смертность пациентов

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Суд назначил ЦРБ в Мартыновском районе Ростовской области штраф за высокую смертность пациентов. Информацию об этом сообщили 7 февраля в региональном Росздравнадзоре.Ведомство организовало проверку из-за информации о росте показателя смертности пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и инфарктов. В ходе нее выявили нарушение порядка оказания медпомощи и маршрутизации пациентов с инсультом.Суд привлек ГБУ РО ЦРБ к административной ответственности по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии). Всего сумма штрафа составила 75 тысяч рублей.