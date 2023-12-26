В Ростовской области ОРВИ и гриппом заболели более 20 тысяч человек

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В донском регионе продолжает расти заболеваемость острой респираторно-вирусной инфекцией и гриппом. Об этом свидетельствуют данные специалистов Роспотребнадзора.За неделю ОРВИ выявили у 20,5 тысячи человек. Интересно, что 46% из общего числа заболевших - это дети до 14 лет. Вероятно, такие показатели связаны с ростом заболеваемости в школах и детских садах.По словам медиков, наилучшим способом защитить себя от вируса являются вакцинация и профилактика. Нужно как можно реже находиться в общественных местах, пользоваться масками и перчатками. При первых симптомах заболевания нужно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.