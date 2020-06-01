В Ростовской области органы скончавшихся от коронавируса направляют на исследование
Органы пациентов, умерших от коронавируса, направляют на исследование. Об этом рассказал заместитель главного врача областного патологоанатомического бюро Юрий Макаренко во время брифинга 3 июня.
Специалист рассказал, что в первую очередь поражаются лёгкие пациента.
- Этот вирус опасен тем, что он поражает альвеолярные эпителии, сосуды межальвеолярных перегородок, - пояснил Юрий Макаренко. - Смерть наступает от респираторного дистресс-синдрома, вызванного вирусной пневмонией.
В обязательном порядке на анализ берётся трахея, фрагменты правого и левого лёгких, селезёнка, печень и все необходимые органы. Часть лёгкого передаётся в Роспотребнадзор для дальнейшего исследования.
- Особой сложности в определении причины заболевания при наличии хронических заболеваний нет. Если проведено патологоанатомическое вскрытие, есть протокол, медицинская документация, проведено последующее гистологическое (микроскопическое) исследование, есть подтверждённые пцр-тесты (высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики), диагноз ставится точно, - добавил эксперт.
Если смерть наступила от какой-то другой патологии, то наличие вируса будет отмечаться в качестве сопутствующего заболевания.
Добавим, что вскрытие специалисты проводят в противочумных костюмах. Тело умершего перед передачей родственникам обрабатывают дезраствором, который содержит 70% спирта.