Патологоанатом рассказал о порядке вскрытия умерших от коронавируса в Ростовской области

Юрий Макаренко

Заместитель главного врача областного патологоанатомического бюро Юрий Макаренко рассказал о порядке вскрытия пациентов, скончавшихся от коронавируса. Брифинг со специалистом прошёл 3 июня.По словам Юрия Макаренко, патологоанатомы работают в защитных противочумных костюмах. Процедура проводится в специальном помещении для вскрытия умерших от особо опасных инфекций.Провести вскрытие специалисты стараются в максимально короткие сроки.Тело родственникам могут отдать сразу после вскрытия. Если такой возможности нет, то покойного могут оставить на 14 дней. Перед выдачей родным тело обрабатывают дезраствором, который содержит 70% спирта.