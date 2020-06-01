Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Патологоанатом рассказал о порядке вскрытия умерших от коронавируса в Ростовской области

Патологоанатом рассказал о порядке вскрытия умерших от коронавируса в Ростовской области
Юрий Макаренко

Заместитель главного врача областного патологоанатомического бюро Юрий Макаренко рассказал о порядке вскрытия пациентов, скончавшихся от коронавируса. Брифинг со специалистом прошёл 3 июня.

По словам Юрия Макаренко, патологоанатомы работают в защитных противочумных костюмах. Процедура проводится в специальном помещении для вскрытия умерших от особо опасных инфекций.

Провести вскрытие специалисты стараются в максимально короткие сроки.
- Согласно законодательству мы имеем право проводить исследование в течение 30 дней. Но, учитывая пристальное внимание со стороны общественности и прессы к этому вирусу, мы стараемся уложиться в 10 дней, хотя нам это и трудно, - добавил Юрий Макаренко.

Тело родственникам могут отдать сразу после вскрытия. Если такой возможности нет, то покойного могут оставить на 14 дней. Перед выдачей родным тело обрабатывают дезраствором, который содержит 70% спирта.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.