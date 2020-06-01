Патологоанатом рассказал о порядке вскрытия умерших от коронавируса в Ростовской области
Юрий Макаренко
Заместитель главного врача областного патологоанатомического бюро Юрий Макаренко рассказал о порядке вскрытия пациентов, скончавшихся от коронавируса. Брифинг со специалистом прошёл 3 июня.
По словам Юрия Макаренко, патологоанатомы работают в защитных противочумных костюмах. Процедура проводится в специальном помещении для вскрытия умерших от особо опасных инфекций.
Провести вскрытие специалисты стараются в максимально короткие сроки.
- Согласно законодательству мы имеем право проводить исследование в течение 30 дней. Но, учитывая пристальное внимание со стороны общественности и прессы к этому вирусу, мы стараемся уложиться в 10 дней, хотя нам это и трудно, - добавил Юрий Макаренко.
Тело родственникам могут отдать сразу после вскрытия. Если такой возможности нет, то покойного могут оставить на 14 дней. Перед выдачей родным тело обрабатывают дезраствором, который содержит 70% спирта.