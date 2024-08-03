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В Ростовской области обломки дронов повредили здания школ и детских садов

В Ростовской области обломки дронов повредили здания школ и детских садов
В Ростовской области обломки дронов повредили здания школ и детских садов. Об этом 3 августа сообщил губернатор донского региона.

В Морозовском районе была объявлена чрезвычайная ситуация. Причиной стало повреждение остекления в некоторых социальных объектах, таких как школы и детские сады, а также жилых домах и производственных предприятиях.

Муниципальная рабочая группа проводит обход домов, чтобы оценить ущерб, причиненный ночной воздушной атакой. Губернатор Василий Голубев заверил, что всем будет оказана помощь в восстановлении повреждённого имущества.
Фото: Соцсети.
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