В Ростове на Серафимовича упавшее дерево придавило машину

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону на Серафимовича огромное дерево придавило машину. Снимки с места опубликовали очевидцы 8 сентября в соцсетях.Как сообщают очевидцы, огромные ветки придавили машину недалеко от пешеходного перехода на Серафимовича. Речь идет об участке на пересечении Социалистической и Островского. На кадрах видно, что огромные части дерева лежат прямо на легковушке.Пользователи добавили, что движение на участке перекрыто. Водителям временно необходимо искать объездные пути. О пострадавших не сообщается.