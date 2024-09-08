Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на Серафимовича упавшее дерево придавило машину

В Ростове на Серафимовича упавшее дерево придавило машину
В Ростове-на-Дону на Серафимовича огромное дерево придавило машину. Снимки с места опубликовали очевидцы 8 сентября в соцсетях.

Как сообщают очевидцы, огромные ветки придавили машину недалеко от пешеходного перехода на Серафимовича. Речь идет об участке на пересечении Социалистической и Островского. На кадрах видно, что огромные части дерева лежат прямо на легковушке.

Пользователи добавили, что движение на участке перекрыто. Водителям временно необходимо искать объездные пути. О пострадавших не сообщается.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.