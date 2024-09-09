В Ростове всю новую рабочую неделю будет ветрено и пасмурно

Фото: ростов.ру

В Ростове всю рабочую неделю будет пасмурно. Прогнозом погоды с 9 по 13 сентября поделились синоптики Гидрометцентра.В понедельник, 9 сентября, в донской столице ожидается дождливая погода. Днём температура воздуха не поднимется выше +25 градусов, а ночью опустится до +15.Во вторник, 10 сентября, дождь продолжится. Днем станет немного теплее — до +28 градусов, а ночью будет +18.До конца рабочей недели погода будет стабильной. Дождь закончится, но небо останется облачным. Днем температура воздуха составит +30 градусов, а ночью — +20.Всю неделю ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду.