В Ростове на Стачки электропровода висят над головами пешеходов

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки провода повисли над головами пешеходов. Снимки с места публикуют горожане 8 сентября в соцсетях.Как сообщают очевидцы, провода находятся на Стачки, 208/1. На снимках заметно, что они опустились до уровня головы проходящих мимо людей. Вероятно, пешеходы легко могут задеть их и пострадать.- Дети там проходят по пути в школу, - пишут пользователи.Чтобы избежать происшествий, ростовчане просят как можно скорее решить проблему.