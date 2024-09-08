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В Ростове на Стачки электропровода висят над головами пешеходов

В Ростове на Стачки электропровода висят над головами пешеходов
В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки провода повисли над головами пешеходов. Снимки с места публикуют горожане 8 сентября в соцсетях.

Как сообщают очевидцы, провода находятся на Стачки, 208/1. На снимках заметно, что они опустились до уровня головы проходящих мимо людей. Вероятно, пешеходы легко могут задеть их и пострадать.

- Дети там проходят по пути в школу, - пишут пользователи.

Чтобы избежать происшествий, ростовчане просят как можно скорее решить проблему.
Фото: Соцсети.
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