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В Ростове к поискам пропавшего 16-летнего подростка подключили волонтеров

В Ростове к поискам пропавшего 16-летнего подростка подключили волонтеров
В Ростове-на-Дону к поискам пропавшего 16-летнего мальчика подключили волонтеров. О местонахождении Сергея Иванова ничего неизвестно 5 сентября.

В тот день парень ушел из дома в неизвестном направлении. Он не вернулся домой ни утром, ни на следующий день. Тогда родственники забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

В течение четырех суток близкие не могут отыскать мальчика.

Сергей ростом 175 сантиметров и нормального телосложения. У него серо-голубые глаза и русые волосы. В нижней части ног у него имеются шрамы. Мальчик мог уехать на Западный или в Батайск.

Если вам известно, где может находится Сергей, позвоните по номеру: 8-900-13-43-101 (Валентина, сестра) или в 112.
Фото: DonDay.ru.
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