В Ростове к поискам пропавшего 16-летнего подростка подключили волонтеров

Фото: DonDay.ru.

В Ростове-на-Дону к поискам пропавшего 16-летнего мальчика подключили волонтеров. О местонахождении Сергея Иванова ничего неизвестно 5 сентября.В тот день парень ушел из дома в неизвестном направлении. Он не вернулся домой ни утром, ни на следующий день. Тогда родственники забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.В течение четырех суток близкие не могут отыскать мальчика.Сергей ростом 175 сантиметров и нормального телосложения. У него серо-голубые глаза и русые волосы. В нижней части ног у него имеются шрамы. Мальчик мог уехать на Западный или в Батайск.Если вам известно, где может находится Сергей, позвоните по номеру: 8-900-13-43-101 (Валентина, сестра) или в 112.