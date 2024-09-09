Донские КВНщики с благодарностью вспомнили моменты с Александром Масляковым

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Вечером 8 сентября ушел из жизни ведущий КВН Александр Масляков. Ему было 82 года. Команда «Флэш Рояль» из Ростовской области поблагодарила его за педагогические наставления.Капитан команды «Флэш Рояль» Игорь Пименов вспомнил, что долгий путь к чемпионству дался команде непросто.- Тяжело нам дался путь к чемпионству. Долго Александр Васильевич нас не понимал, где-то злился, где-то обижался. А мы пробовали снова и снова, и вот победа, - вспоминает лидер команды.Напомним, что команда «Флэш Рояль» впервые победила в Высшей лиге КВН в 2023 году.Пока не известно, что стало причиной смерти Маслякова. Предположительно, он долго боролся с тяжелым недугом. О дате похорон пока не сообщается.