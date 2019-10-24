В Ростовской области объявили старт отбора проектов инициативного бюджетирования



На Дону дали старт конкурсному отбору проектов инициативного бюджетирования. Заявки на участие будут приниматься с 1 ноября по 25 декабря 2019 года. Пресс-конференция, посвящённая данному вопросу, прошла 25 октября. В мероприятии приняли участие заместитель главы донского региона Василий Рудой и советник губернатора Ростовской области Светлана Мананкина.



В соответствии с законом «Об инициативном бюджетировании в Ростовской области» принято постановление правительства региона, регламентирующее порядок отбора проектов на конкурсной основе, их реализации и контроля за исполнением.



Основная цель инициативного бюджетирования — вовлечение населения в решение вопросов на уровне муниципалитетов.



На осуществление инициатив населения в областном бюджете на 2020 год предусмотрено более 270 миллионов рублей. Чтобы получить возможность реализовать инициативу, жители муниципальных образований на собраниях граждан выдвигают инициативы, направленные на решение актуальных вопросов. Эти инициативы оформляются в виде проектов и рассматриваются муниципальными конкурсными комиссиями. Те проекты, которые прошли отбор на месте, направляются в правительство Ростовской области. В состав областной комиссии входят 16 человек, возглавляет её заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой.



– Областная комиссия рассматривает каждый проект и даёт ему оценку согласно установленным критериям, - добавил Василий Владимирович. - Среди них - актуальность и социальная значимость проекта, степень участия жителей муниципалитета в его софинансировании и других формах реализации, а также наличие документации, позволяющей определить стоимость и возможность претворить проект в жизнь. Муниципалитеты, чьи заявки набрали наибольшее количество баллов, становятся победителями конкурса и получают право на субсидию из областного бюджета в размере до двух миллионов рублей.



Обязательное условие для получения субсидии — финансовое участие физических и (или) юридических лиц в реализации проектов. Доля участия составляет 5% от общей суммы проекта. Стоит заметить, что в первый год после принятия закона доля участия физических и юридических лиц составит 1%.



Проекты могут быть направлены на развитие объектов туризма, культуры, образования, здравоохранения, благоустройства, мест отдыха населения, автодороги и многого другого. Число проектов, которые могут быть реализованы в одном муниципалитете, зависит от количества населения. Например, 16 — для города-миллионника Ростова-на-Дону и 3 — для небольших районов. Василий Рудой отметил, что отбор проектов планируют завершить к 31 января 2020 года.