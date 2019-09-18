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В Ростовской области создадут комфортные условия проживания для селян

В Ростовской области создадут комфортные условия проживания для селян
Фото: http://mcx.ru
Федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий» начнет работать в следующем году на Дону.

В Ростове прошел девятый межрегиональный форум Всероссийского совета местного самоуправления «Комплексное развитие сельских территорий». Факторы устойчивого роста сельского хозяйства и перспективы сельских территорий обсудили члены Совета Федерации, Правительства Ростовской области, представители Министерства сельского хозяйства, депутаты донского парламента, главы администраций городов и сельских поселений из разных городов и регионов страны, а также руководители общественных организаций и представители научного сообщества.

Эксперты хотят изучить положительный опыт Ростовской области по развитию сельских территорий и применить его в других субъектах страны. Главная задача программы «Комплексного развития сельских территорий» – сравнять уровень жизни села и города и стереть грань между ними.
– Программа в Ростовской области начнет работать в следующем году, но мы уже провели по ней два семинара со всеми главами сельских территорий. Мы подготовили более пятидесяти проектов на ближайшие три года с общей суммой финансирования семь миллиардов рублей, – сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. – Наша главная задача – чтобы все 1,3 миллиона сельских жителей проживали в тех же комфортных условиях, что и горожане.

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил большие перспективы сельских поселений. По его словам, Ростовская область – один из самых заинтересованных в развитии села регионов.
– Треть населения нашей области проживает в сельской местности, и отрасль сельского хозяйства – это традиционно одна из самых основных региональных компетенций, это наше конкурентное преимущество с большим потенциалом дальнейшего роста, - добавил Александр Ищенко.

Однако если жители не убедятся в том, что жить и работать на селе – это выгодно, достойно и перспективно, потенциал может так и остаться нераскрытым.

Для поддержания интереса дончан к сельским территориям Заксобрание Ростовской области приняло специальный областной закон об инициативном бюджетировании. Он позволяет на конкурсной основе привлекать средства областного бюджета для финансирования местных инициатив. Предполагается, что в следующем году на реализацию проектов инициативного бюджетирования выделят 300 миллионов рублей. Александр Ищенко уверен, что большую часть этих средств направят в село.

Инициативное бюджетирование необходимо для решения волнующих людей проблем в каждом населенном пункте. В силу особенностей бюджетного финансирования у донского парламента не всегда есть на них средства.

Федеральная государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» рассчитана на 2020-2025 годы. Она создана для сохранения доли сельского населения, существенного роста доходов семей, проживающих в сельской местности и благоустройства жилья в сельских населенных пунктах.

Общий объем финансирования программы на всю Россию – 2,3 триллиона рублей, из которых один триллион – средства федерального бюджета.

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