Представителям муниципалитетов Ростовской области рассказали об инициативном бюджетировании



В Ростове-на-Дону прошёл семинар-совещание по вопросам инициативного бюджетирования. На мероприятии присутствовали 282 человека, включая руководителей финансовых органов муниципальных образований, депутатов Заксобрания, представителей органов исполнительной власти и Общественного совета при региональном министерстве финансов, а также аудиторов Контрольно-счётной палаты.



Перед гостями с приветственным словом выступила первый заместитель губернатора Ростовской области, министр финансов Лилия Федотова.



- Во время семинара мы надеемся услышать о том опыте инициативного бюджетирования, который уже реализуется в регионах нашей страны. В Ростовской области в 21 поселении и 5 муниципалитетах решается данный вопрос путём самооблажения граждан, - отметила Лилия Вадимовна. - Решение этих вопросов помогает справиться с мелкими насущными проблемами. Из всех областей ЮФО мы оказываем самую большую помощь муниципальным образованиям. Среди близлежащих регионов в Ростовской области выделен для этого самый большой объём средств — 28 миллиардов рублей.



Министр добавила, что расходы идут на благоустройство территорий, текущий капительный ремонт, ремонт автодорог и прочее. Инициативное бюджетирование заключается в том, что жители области сами выдвигают инициативы того, на что стоит направить бюджетные средства. Они принимают личное участие в вопросах местного значения. Сейчас в донском парламенте разрабатывается закон, который определит порядок конкурсов на выбор сферы бюджетирования.



Для популяризации открытости бюджетных данных минфин Ростовской области проводило среди муниципальных образований конкурс «Лучший бюджет для граждан». По его итогам шесть муниципалитетов были награждены дипломами. В группе «городские округа и муниципальные районы» первое место занял Волгодонской район, второе — Волгодонск, а третье — Егорлыкский район.



Среди поселений дипломы получили Цимлянское городское поселение, Новобатайское сельское поселение и Зазёрское сельское поселение.