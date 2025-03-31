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В Ростовской области не прекращаются попытки доставить нелегальные предметы в тюрьмы и колонии

В Ростовской области не прекращаются попытки доставить нелегальные предметы в тюрьмы и колонии

В Ростовской области не прекращаются попытки доставить нелегальные предметы в тюрьмы и колонии. Об этом заявили представители пресс-службы регионального управления ФСИН.

Свежие инциденты с обнаружением контрабанды произошли в конце прошлого месяца. Запрещенные вещества пытались спрятать, используя нестандартные предметы: тару из-под шампуня, корпус ролика для очистки одежды и даже банку сгущенки.

В частности, 26 марта при досмотре посылок, направляемых в СИЗО № 3, сотрудники заметили подозрительные предметы. Во флаконе с шампунем нашли 24 капсулы, имеющие характерную красно-белую окраску, а в рукоятке ролика для одежды – 21 таблетку оранжевого цвета. Предположительно, изъятое – психотропные вещества.

На следующий день, 27 марта, аналогичный случай зафиксирован в ИК-12. При проверке передачи для заключенного в банке сгущенного молока обнаружили вещество, похожее на сильнодействующий психотропный препарат.
Фото: Rostov.ru
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