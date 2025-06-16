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В Ростовской области нашли живым пропавшего без вести 73-летнего пенсионера

В Ростовской области нашли живым пропавшего без вести 73-летнего пенсионера

В Ростовской области успешно завершились поиски 73-летнего мужчины, числившегося пропавшим без вести. Информации о местонахождении Александра Шульги не поступало около трех дней.

Пожилой человек ушел из дома 9 июня, после чего перестал выходить на связь. Когда пенсионер не вернулся, родственники забили тревогу. Они обратились к сотрудникам правоохранительных органов и попросили помощи у волонтеров.

Многочисленные неравнодушные жители города прочесывали улицы, распространяя листовки с приметами исчезнувшего. К поисковой акции подключились и автомобилисты. Предполагается, что у водителей, ехавших по возможному маршруту передвижения пенсионера в период с 9 по 11 июня 2025 года, могли остаться записи с видеорегистраторов.

Сегодня появилась информация о том, что пенсионера нашли живым 11 июня. Подробности о том, где он находился все это время, пока не разглашаются.

Важно упомянуть, что это не первый случай исчезновения Александра. Ранее новостной ресурс DonDay сообщал о его розыске. В конце сентября 2024 года пенсионер также покинул дом в неизвестном направлении. Родные, полицейские и добровольцы искали Александра более семи дней.
Фото: Лиза Алерт
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