В Ростове 9 мая в День Победы, вопреки запрету, прогремел салют

В Ростове 9 мая, в День Победы, вопреки запрету, прогремел салют. Жители города услышали громкие звуки в районе улицы Скачкова.

Подойдя к окнам, они заметили яркие огни салюта. Так кто-то решил отметить День Победы. Ростовчане были недовольны таким поступком в связи с недавними событиями.

-Неужели нельзя воздержаться от таких шалостей, и так каждого хлопка боишься, - посетовала Ольга Д.

Напомним, что с 2023 года в регионе действует запрет на использование пиротехники. За нарушение предусмотрены штрафы.
Фото: Дондей
