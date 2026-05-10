В Ростове 9 мая, в День Победы, вопреки запрету, прогремел салют. Жители города услышали громкие звуки в районе улицы Скачкова.Подойдя к окнам, они заметили яркие огни салюта. Так кто-то решил отметить День Победы. Ростовчане были недовольны таким поступком в связи с недавними событиями.-Неужели нельзя воздержаться от таких шалостей, и так каждого хлопка боишься, - посетовала Ольга Д.Напомним, что с 2023 года в регионе действует запрет на использование пиротехники. За нарушение предусмотрены штрафы.