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В Ростове нашли живым пенсионера, пропавшего без вести

В Ростове нашли живым пенсионера, пропавшего без вести
В Ростове живым нашли 89-летнего мужчину, пропавшего без вести. О местонахождении Константина Яшкова не было ничего известно целый день.

Утром 2 апреля дедушка ушел из дома, никому об этом не сказав. Когда родные увидели, что пенсионера нет дома, тут же забили тревогу. Они пытались найти его самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Вечером, около 21:30, добровольцы сообщили о том, что Константина нашли живым.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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