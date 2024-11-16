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В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 36-летнего жителя Севастополя

В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 36-летнего жителя Севастополя
В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 36-летнего жителя Севастополя. О его местонахождении ничего не было известно с 7 ноября.

Дмитрий собирался навестить своих близких в Луганской Народной Республике. В четверг, 7 ноября, он позвонил родным и сказал, что находится в Каменоломнях, в поселке Ростовской области. После этого связь с ним прервалась. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам.

Только 16 ноября стало известно, что Дмитрия удалось найти. О том, где он провел все это время, не сообщается.
Фото: Соцсети.
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