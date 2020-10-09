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В Ростовской области бывший инспектор ДПС обвиняется в получении взятки

В Ростовской области бывший инспектор ДПС обвиняется в получении взятки
В донском регионе бывший инспектор ДПС предстанет перед судом по статье «Получение взятки». Инцидент произошел в апреле в Белокалитвинском районе.

По версии следствия, будучи на службе, инспектор остановил женщину за рулем «ВАЗ-2110». Почувствовав от нее запах алкоголя, сотрудник полиции понял, что женщина выпивала, прежде чем сесть за руль. Однако решил не привлекать женщину к ответственности и предложил откупиться 35 тысячами рублей. Лишаться прав местная жительница не хотела, поэтому согласилась на сделку. Вместе они подъехали к ее дому за банковской картой, после чего женщина сняла деньги и отдала взятку инспектору.

Узнав о преступлении, начальство уволило инспектора из правоохранительных органов.

- В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили СУ СКР по Ростовской области.

Бывшему инспектору грозит до восьми лет лишения свободы.

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