Пенсионер скончался на Сельмаше в Ростове из-за оторвавшегося тромба

Пенсионер скончался на улице Сельмаша в Ростове из-за оторвавшегося тромба, сообщил источник DonDay. Инцидент произошел 11 февраля.

Мужчина шел по тротуару на Вильнюсской улице, горожанин почувствовал себя плохо. Он схватился за сердце и упал возле дома номер 4. Прохожие вызвали скорую помощь.

Медики, прибывшие на место, зафиксировали смерть. Местные жители предположили, что трагедия произошла из-за падения на скользкой дороге. Однако позже выяснилось, что у погибшего были проблемы со здоровьем.
Фото: Дондей
