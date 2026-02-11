Пенсионер скончался на Сельмаше в Ростове из-за оторвавшегося тромба

Фото: Дондей

Пенсионер скончался на улице Сельмаша в Ростове из-за оторвавшегося тромба, сообщил источник DonDay. Инцидент произошел 11 февраля.Мужчина шел по тротуару на Вильнюсской улице, горожанин почувствовал себя плохо. Он схватился за сердце и упал возле дома номер 4. Прохожие вызвали скорую помощь.Медики, прибывшие на место, зафиксировали смерть. Местные жители предположили, что трагедия произошла из-за падения на скользкой дороге. Однако позже выяснилось, что у погибшего были проблемы со здоровьем.