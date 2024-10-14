В Ростовской области начались перебои со светом из-за непогоды

Фото: Ростов ру.

Часть Ростовской области осталась без света из-за непогоды. С вечера 13 октября ураганный ветер в сочетании с дождем наносит ущерб строительным конструкциям и вызывает обрывы электропроводов, что приводит к множеству отключений электричества в городах и районах региона. О перебоях сообщают жители Ростова-на-Дону, Белокалитвинского, Каменского и Матвеево-Курганского районов.В некоторых городах массовые отключения затронули почти все улицы. Особенно тяжело жителям Донецка, которые с вечера 13 октября столкнулись с серьезными перебоями электроснабжения. К ночи буря усилилась, оставив практически весь город без света. По информации Донэнерго, электричества не стало на улицах Мостовой, Пролетарской, в Омском переулке и многих других.В ночь на понедельник бригады электросетей работают над устранением последствий аварий. Специалисты рассчитывают завершить ремонтные работы к полудню 14 октября.