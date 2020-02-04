В Ростовской области из-за непогоды 14 000 человек остались без света



В Ростовской области происходят массовые аварийные отключения электричества. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, без света остались 33 населённых пункта. По состоянию на 12 часов 6 февраля электроэнергии нет почти у 14 тысяч жителей донского региона.



На область обрушились ветер, снег и мокрый снег. Осадки налипают на провода, из-за чего линии электропередачи рвутся. Отключения наблюдаются по всему региону.



К работам по восстановлению подачи энергии привлекли 14 бригад в составе 42 человек и 14 единиц техники. Когда восстановят подачу электричества, неизвестно.