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В Ростовской области из-за непогоды 14 000 человек остались без света

В Ростовской области из-за непогоды 14 000 человек остались без света
В Ростовской области происходят массовые аварийные отключения электричества. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, без света остались 33 населённых пункта. По состоянию на 12 часов 6 февраля электроэнергии нет почти у 14 тысяч жителей донского региона.

На область обрушились ветер, снег и мокрый снег. Осадки налипают на провода, из-за чего линии электропередачи рвутся. Отключения наблюдаются по всему региону.

К работам по восстановлению подачи энергии привлекли 14 бригад в составе 42 человек и 14 единиц техники. Когда восстановят подачу электричества, неизвестно.

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