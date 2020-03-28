Вышел в магазин – докажи: на Дону утвердили штрафы за несоблюдение режима самоизоляции



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В Ростовской области введена ответственность за несоблюдение противоэпидемиологических мер. К нарушителям такого режима будет применяться статья 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушений. Согласно ей, сотрудники Роспотребнадзора вправе наложить на граждан штраф от 100 до 500 рублей.



Однако, сегодня, 31 марта, Госдума РФ приняла в трёх чтениях законопроект о значительном увеличении штрафов за это нарушение. Для физических лиц он составит от 15 до 40 тысяч рублей. Выше размер штрафов для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей.



В правительстве региона пояснили, что контроль за соблюдением режима самоизоляции возложен на сотрудников полиции. Таким образом, правоохранители могут остановить на улице любого прохожего и поинтересоваться, куда и с какой целью он направляется. В случае, если человек не сможет доказать, что возвращается из магазина, например, предоставив чек покупок, ему выпишут штраф.



Если человек только направляется в магазин, ему также придётся доказать, что он не просто гуляет. Каким образом, возможно это сделать, не разъясняется.



Также допускается перемещение на работу. Не запрещается навещать родственников старше 65 лет. Однако в каждой конкретной ситуации требуется каким-то образом подтвердить, что выход из дома оправдан.



В такой ситуации не исключены спорные моменты. Однако хочется надеяться, что ситуация не будет доведена до абсурда и положение жителей Ростовской области, оставшихся на неопределённый срок без заработка, не усугубится ещё и штрафами.