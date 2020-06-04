К купальному сезону в Ростовской области откроются более 100 пляжей
В Ростовской области к началу купального сезона откроются более 100 пляжей. Об этом сообщили в правительстве региона 5 июня.
По данным муниципалитетов, среди готовящихся к открытию - 53 малых пляжа. Ещё 20 откроются впервые.
В настоящее время ведётся очистка дна водоёмов. Водолазы ежедневно обследуют и очищают объекты отдыха.
Как сообщалось ранее, в Ростове к приёму отдыхающих готовы три муниципальных пляжа. Однако их посещение пока запрещено.
Напомним, открытие купального сезона из-за пандемии коронавируса перенесено на неопределённый срок. Посещение мест отдыха у воды запрещено до особого распоряжения.