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К купальному сезону в Ростовской области откроются более 100 пляжей

К купальному сезону в Ростовской области откроются более 100 пляжей
В Ростовской области к началу купального сезона откроются более 100 пляжей. Об этом сообщили в правительстве региона 5 июня.

По данным муниципалитетов, среди готовящихся к открытию - 53 малых пляжа. Ещё 20 откроются впервые.

В настоящее время ведётся очистка дна водоёмов. Водолазы ежедневно обследуют и очищают объекты отдыха.

Как сообщалось ранее, в Ростове к приёму отдыхающих готовы три муниципальных пляжа. Однако их посещение пока запрещено.

Напомним, открытие купального сезона из-за пандемии коронавируса перенесено на неопределённый срок. Посещение мест отдыха у воды запрещено до особого распоряжения.

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