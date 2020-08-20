В Ростовской области на протяжении трех дней ожидается высокая пожароопасность

В донском регионе с 23 по 25 августа ожидается пожароопасность пятого и четвертого классов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.Высокая вероятность возгорания пятого класса сохранится в большинстве районов области и в самой столице. Пожароопасность четвертого уровня сохранится местами на северо-западе, северо-востоке, в центре, на юге и в Приазовье ожидается четвертый уровень пожароопасности.В эти дни жителям донского региона рекомендуется не разжигать костры, нельзя палить сухую траву и камыш.