Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области на протяжении трех дней ожидается высокая пожароопасность

В Ростовской области на протяжении трех дней ожидается высокая пожароопасность
В донском регионе с 23 по 25 августа ожидается пожароопасность пятого и четвертого классов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Высокая вероятность возгорания пятого класса сохранится в большинстве районов области и в самой столице. Пожароопасность четвертого уровня сохранится местами на северо-западе, северо-востоке, в центре, на юге и в Приазовье ожидается четвертый уровень пожароопасности.

В эти дни жителям донского региона рекомендуется не разжигать костры, нельзя палить сухую траву и камыш.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.