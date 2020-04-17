В Ростовской области на покупку полицейских собак потратят почти 2 млн рублей

Для полицейских в Ростовской области планируют приобрести служебных собак. Такая заявка размещена на сайте госзакупок. Заказчиком является центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по донскому региону. На покупку животных выделяют 1 800 000 рублей.В документации указано, что на службу поступят 43 пса. Правоохранителям нужна 41 овчарка (четыре щенка возрастом от четырёх до шести месяцев, три — от шести до восьми месяцев, и 34 — от одного года до двух лет) и два ротвейлера возрастом от одного года до трёх лет. Собаки должны быть здоровыми, без каких-либо заболеваний, физических отклонений или травм. Нужно, чтобы у каждого четвероногого были хороший нюх, способность к поиску и аппортированию. Каждому полагается паспорт и карта прививок.Доставить псов необходимо в течение месяца после подписания договора. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 29 апреля. Аукцион в электронной форме пройдёт на следующий день.